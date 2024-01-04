В Калининграде затонуло прогулочное судно «Нева»

В четверг, 4 января, в Калининграде на реке Преголя затонуло прогулочное судно «Нева», сообщает ТАСС .

«Калининградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации поводится доследственная проверка», - сообщается в официальном Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На момент аварии судно не перевозило туристов и жителей города. Никто из сотрудников не пострадал. Разлив нефтепродуктов зафиксирован не был. Окружающей среде ничего не угрожает. Корабли могут проходить по данной территории. Обломки судна не будут препятствовать их прохождению.

На данный момент судно находится на дне реки. Сотрудники аварийных бригад намерены достать его. После удастся установить причину, что спровоцировало аварию. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ущерб на данный момент не установлен.

Ранее мы сообщали, что осенью 2023 года возле греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно, перевозившее из Египта соль. Экипаж погиб.