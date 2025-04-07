Ямальскую компанию наказали за трудоустройство француза

Компания из газовой столицы ЯНАО попала под штраф за нарушение миграционного законодательства, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что новоуренгойская компания ООО «Арктик Катеринг Сервис» трудоустроила у себя специалиста из Франции. Однако в ходе проверки оказалось, что иностранца взяли на работу без надлежащего согласования с территориальным управлением ФСБ. Это нарушение миграционного законодательства, за которое предположено наказание.

Компания попала под стать ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ. Компанию оштрафовали по решению суда на 400 тысяч рублей. Француза уволили.

Ранее сообщалось, что португалец получил РВП для переезда в Санкт-Петербург к возлюбленной.