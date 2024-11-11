Япония официально разрешила гражданам РФ покупать и вывозить «мягкие» гибриды

Таким образом, у россиян вновь появилась возможность покупать автомобили с электроустановками от известных брендов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi.

Ранее на японском рынке не существовало прямого запрета на вывоз «мягких» гибридов. Однако японские брокеры и экспортеры не торговали этими моделями из-за опасений, связанных с возможными последствиями. Это привело к значительному падению продаж. В поисках решений и новых возможностей для выхода на рынок Япония решила сделать шаги навстречу потребителям и окончательно уточнить правила импорта.

В список моделей, на которые теперь распространяется смягчение, вошли такие автомобили, как Honda Fit, CR-Z, Insight, Nissan Day-Z, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon, Audi A3 и Q3. Следует отметить, что под смягчение попали модели только с определенными типами двигателей.

«Мягкие» гибриды представляют собой технологии, которые используют электрический мотор, но не могут передвигаться исключительно на электричестве. Батарея в таких машинах функционирует как вспомогательный источник для бензинового двигателя, что делает их удобным решением для тех, кто хочет сократить расход топлива и уменьшить выбросы.

На фоне продолжающихся экономических изменений и международных санкций, цены на автомобили в России демонстрируют склонность к увеличению. В конце прошлой недели Honda Insight 2011-2014 годов предлагалась за 1 млн руб. На рынке также доступны Honda Fit второго поколения и Suzuki Swift, выпущенные в период с 2016 по 2020 годы.

Одной из ключевых причин изменения цен на автотранспорт является введение Японией в августе 2023 года запрета на экспорт новых и подержанных автомобилей в РФ. Под дополнительные ограничения попали гибридные и электромобили, а также автомобили с объемом двигателя более 1,9 л.

Эти санкции значительно сказались на объеме импорта автомобилей, что, в свою очередь, стало причиной резкого падения поставок через Владивостокскую таможню.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат торговлю маслом и запчастями для машин из-за подделок.