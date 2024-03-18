Японские астронавты должны отправиться к естественному спутнику Земли после 2028 года в рамках программы Artemis, которую реализуют Соединенные Штаты. Об этом сообщило издание Yomiuri, которое выходит в Японии.

Сами США по данной программе планируют совершить очередную высадку на Луну в 2026 году. Еще через два года, по замыслу, такие полеты станут регулярными. По договоренности между Японией и Америкой, в программе могут поучаствовать японские представители, за ними будет закреплен ряд функций. В частности, они будут управлять луноходом Luna Cruiser, разработку которого в данный момент ведут японские корпорации во главе с Toyota Motor.

В апреле японский премьер Фумио Кисида должен отправиться в Вашингтон, чтобы провести ряд встреч, в том числе и с главой Белого дома Байденом. Некоторые переговоры, которые запланированы на эту поездку, будут касаться именно космической программы, в которой хочет поучаствовать Япония.

Ранее японское правительство отказалось как-либо комментировать выборы президента, которые прошли в РФ. Оно не стало признавать их законность в новых российских регионах, которые ранее находились под контролем Киева.