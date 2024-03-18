Правительство Японии воздержалось от комментариев о легитимности выборов в РФ

В США и Великобритании высказали мнение, что выборы могли проходить непрозрачно. Журналисты обратились с просьбой к правительству Японии прокомментировать данные предположения. Ёсимаса Хаяси заявил, что проинформирован о проведении выборов в РФ и их предварительных итогах.

«Нам известно, что с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента и что президент Путин объявил о своей победе. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу выборов, проведенных в России», — заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

Спикер добавил, что ранее РФ присоединила к своим территориям регионы, которые прежде считались украинскими. По его мнению, это является нарушением международного права и резолюций ООН. Теперь на новых регионах РФ прошли президентские выборы. Правительство Японии не может их признать.

«Проведение на этих территориях президентских выборов по этим же причинам является неприемлемым», — сказал Хаяси.

Напомним, выборы проходили по всей территории России в период с 15 по 17 марта. Гражданин имел право отдать голос за одного из кандидатов удобным способом: лично на избирательном участке, в дистанционном формате через «Госуслуги» или на дому. Сотрудники ЦИК опубликовали предварительные итоги выборов.

Ранее аргентинский политолог и международный аналитик Алехандро Пачилья рассказал, как победа Владимира Путина на выборах президента отразится на БРИКС и многополярности мира.