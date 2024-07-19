Японская гимнастка пропустит Олимпиаду в Париже из-за курения и алкоголя

Секо Мията ранее выступала капитаном команды Японии по спортивной гимнастике. Она созналась в курении и употреблении алкоголя, и пор этой причине отстранена от участия в Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Спортсменке на данный момент исполнилось всего 19 лет, поэтому по законам страны она не имеет права курить и употреблять алкоголь. Тем не менее, она пропустила одну из тренировок во время сборов и позже созналась, что пила и курила в это время.

В свое оправдание Секо Мията заявила, что испытывала большое эмоциональное давление. Это ей не помогло, ее признали виновной в нарушении кодекса спортсмена, после чего Японская ассоциация гимнастики отстранила гимнастку от Олимпиады, которая пройдет в текущем году в Париже.

Ранее сообщалось, что австралийский спортсмен пошел на ампутацию пальца на руке ради поездки на игры в Париж. Он сломал палец, и рисковал пропустить из-за травмы состязания, и поэтому решился на экстренные меры.