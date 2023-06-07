Яркие принты, большие серьги, сандалии: рассказываем о главных летних трендах

Каждый год мир моды создает новые тренды, которые определяют стиль жизни и вкус миллионов людей по всему миру. А мы уже можем предвидеть, какие модные тенденции будут популярны этим летом.

Одежда

В летнем сезоне 2023 года мода будет склоняться к легкости и удобству. Будут популярны широкие брюки и юбки из легких материалов, таких как хлопок и льняная ткань. Также в тренде будут легкие блузы и топы, которые можно с ними сочетать.

В летнем сезоне 2023 года также будут популярны яркие цвета и принты. В моде будут цвета солнечного заката, ярко-розовый, голубой, зеленый и оранжевый. В качестве принтов будут использоваться цветочные узоры, полоски и геометрические фигуры.

Ну и конечно, классика всегда в моде. Никто не отменял бежевые брюки и шорты чинос вместе с белым верхом. Это может быть топ, футболка или рубашка.

Обувь

В летнем сезоне 2023 года мода будет склоняться к комфортной обуви. Будут популярны легкие сандалии и босоножки на плоской подошве, которые будут удобны для длительных прогулок и отдыха на пляже. Также в тренде будут кроссовки на платформе, которые добавят роста и стиля.

Аксессуары

В летнем сезоне 2023 года мода будет склоняться к ярким и необычным аксессуарам. Будут популярны большие серьги, кольца и браслеты из ярких материалов, таких как пластик и акрил. Также в тренде будут сумки из ротанга или других экологически чистых материалов.

В целом это лето будет отличаться яркостью и легкостью в одежде, обуви и аксессуарах. Будут популярны яркие цвета, принты и необычные материалы. Главное правило моды на лето 2023 года – комфорт и удобство.

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