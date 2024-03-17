Явка на 15 часов в Подмосковье составила 62 процента

В Московской областной избирательной комиссии сообщили обновленную информацию по явке на выборах президента России в регионе.

Так, по состоянию на три часа дня явка на избирательных участках в Подмосковье составила 62,15%. В общей сложности в регионе проголосовали уже 3 326 348 человек.

Явка по дистанционному электронному голосованию на 15 часов составила 93,54%. В онлайн-формате свои голоса отдали 808 002 жителя области.

Ранее сообщалось, что к полудню явка на участках в регионе составляла 54,99%. Секретарь Избиркома Подмосковья Руслан Фурс отметил, что в воскресенье ожидается самая высокая явка за все три дня голосования.