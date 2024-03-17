Руслан Фурс: сегодня ожидается самая высокая явка за три дня

В воскресенье на голосовании в рамках выборов президента ожидается самая высокая явка за три дня, заявил секретарь Московской областной избирательной комиссии Руслан Фурс.

«По традиции, в основной, в финальный день голосования мы ожидаем явку, часто гораздо большую, чем в первый, и тем более во второй день голосования», - сообщил он.

По словам Фурса, в воскресенье в регионе были открыты 3985 избирательных участков. Пятьдесят семь их них были организованы в местах временного пребывания избирателей.

Он также рассказал, что за все время избирательной кампании в «Службу заботы» поступило более 38 тысяч обращений. При этом число обращений, связанных с нарушениями, стало ниже по сравнению с прошлыми кампаниями.