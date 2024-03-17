Явка на 18 часов в Подмосковье составляет уже 68 процентов

В Московской областной избирательной комиссии сообщили обновленную информацию по явке на выборах президента России в регионе.Так, по состоянию на шесть часов вечера явка на избирательных участках в Подмосковье составила 68,61%. В общей сложности в регионе проголосовали уж почти три миллиона семьсот тысяч человек.

А явка по дистанционному электронному голосованию составила 94,23%. К этому времени в онлайн-формате свои голоса отдали 814 тысяч жителей области.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева рассказала, что за первые два дня голосования было зафиксировано 813 сигналов о потенциальных возможных нарушениях.