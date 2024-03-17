Явка на избирательных участках Подмосковья к полудню составила почти 55 процентов

Явка на избирательных участках в Подмосковье к полудню воскресенья составила 54,99 процента, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Сегодня на выборах президента проголосовали уже свыше 2,9 миллиона жителей Московской области. Что касается ДЭГ, что явка составила уже 92,48 процента, свой выбор сделали почти восемьсот тысяч человек.

Как ранее отмечал секретарь Московской областной избирательной комиссии Руслан Фурс, сегодня — в заключительный день голосования — в регионе ожидается самая высокая явка.

С 15 по 17 марта по всей стране проходят выборы президента Российской Федерации. У жителей Подмосковья есть возможность проголосовать традиционным способом, посетив избирательные участки, а также с помощью ДЭГ.