Юбилейный фестиваль, посвященный совам, состоится в Московской области

В эту субботу в заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском округе пройдет X «Совиный фест», призванный показать важность сохранения сов и мест их обитания. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей проведут экскурсии в сопровождении орнитологов, в рамках которых они смогут увидеть совиное гнездо с птенцами, послушать лекции о совах заказника «Журавлиная родина», узнать особенности ухода в домашних условиях и не только. Помимо этого, для посетителей организуют ярмарку товаров на совиную тему, творческие мастер-классы, фотовыставку, показы кино и мультфильмов, концертную программу. Узнать другие подробности о мероприятии можно на главном туристическом портале региона. Отметим, что оно пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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