Юлия Белехова отдала свой голос на выборах Президента в подмосковном Ногинске

Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова проголосовала на избирательном участке в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Она отметила, что даже в зоне специальной военной операции наши бойцы, находясь в трудных условиях, выполнили свой гражданский долг.

«В зоне СВО провели досрочное голосование для наших ребят. Они сделали это в непростых условиях, при выполнении сложных задач, но сделали! Их голос действительно очень важен, потому что это фактически наша завтрашняя элита, точнее даже уже сегодняшняя. Сегодня весь мир наблюдает за тем, насколько мы сплочены. Насколько мы сегодня объединены», — сказала Юлия Белехова.

Ранее стало известно, что обращений по явным нарушениям на выборах президента в Подмосковье пока не поступало.