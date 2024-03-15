Обращений по явным нарушениям на выборах президента в Подмосковье пока не поступало

В адрес мониторинговых групп в Подмосковье пока не поступало обращений по явным нарушениям на президентских выборах, рассказал заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

Он подчеркнул, что мониторинговая группа получает информацию с каждого избирательного участка в регионе, также она проводит анализ обращений с горячей линии.

«На данный момент все проходит штатно. Будем и дальше наблюдать и фиксировать все замечания и предложения», — сказал Петр Ульянов.

Он также напомнил, что Общественная палата Московской области, Адвокатская палата и Московское областное отделение юристов подписали соглашение, согласно которому любой желающий может получить юридическую консультацию по вопросам, которые возникнут в ходе выборов.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Как ранее отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на всех участках для голосования должны быть обеспечены легитимность и безопасность.