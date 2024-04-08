Юлию Навальную проверят на предмет призыва к введению санкций в адрес России

Депутат Государственной Думы Андрей Альшевских сообщил РИА Новости о том, что по его обращению Министерство Внутренних дел проводит экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к экономическим санкциям.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Навальная активно призывает к введению санкций в адрес России или определенных физических лиц и компаний.

Альшевских подчеркнул, что против Навальной будет проведена проверка по поводу вышеупомянутых обвинений. В случае подтверждения информации, она будет отвечать за свои высказывания в рамках российского законодательства.

Ранее Юлия Навальная записывала несколько видеообращений, в рамках которых она выступала с критикой в адрес властей России, а также делала различные призывы в адрес европейских государств.

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