При обрушении моста в Смоленской области погибла находившаяся в автомобиле женщина

Один человек погиб и несколько пострадали во время обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС и ссылается ГУ МЧС по региону.

Как рассказали информационному агентству в ведомстве, погибла женщина, которая в момент происшествия находилась в легковом автомобиле.

Медики местной больницы сообщали, что в результате инцидента пострадали шесть человек. Информированный источник заявил ТАСС, что четыре потерпевших находятся в лечебном учреждении с травмами средней степени тяжести. Еще два, один из которых ребенок, будут проходить амбулаторное лечение.

Ранее мы писали о том, что в Серпухове было возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погибли два ребенка. Известно, что 36-летняя женщина за рулем Peugeot потеряла управление и съехала на автомобиле в кювет, где он опрокинулся. В результате ДТП скончались девочки 2017 и 2021 годов рождения.