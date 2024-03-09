Юная эквилибристка столичного цирка на Вернадского внезапно скончалась во время выступления
Фото: [соцсети]
Как передает телеканал РЕН, 22-летней девушке стало плохо после второго выступления. Эквилибристка вдруг потеряла сознание. Коллеги сразу же вызвали ей бригаду скорой помощи.
Отмечается, что врачи прибыли довольно быстро. Уже в цирковом медкабинете они как могли старались реанимировать артистку. Однако почти трехчасовые манипуляции не привели ни к чему хорошему. Уже в больнице эквилибристка скончалась в отделении реанимации.
Как рассказал руководитель цирка Эдгард Запашный, предварительной причиной смерти названа — гипогликемия.
Ранее мы писали, что городе Ревда на Урале семья едва не похоронила чужую бабушку из-за ошибки врачей.