В Ревде семья едва не похоронила чужую бабушку из-за ошибки врачей

Жители города Ревда в Свердловской области едва не предали земле тело постороннего человека. Всему виной ошибка, которую могли допустить в больнице. Об этой истории сообщает «Ревда-инфо».

Две тяжелые пациентки лежали в палате интенсивной терапии Ревдинской больницы. Одна пожилая женщина лежала после инфаркта, а вторая — после инсульта. Обеим по 87 лет. Умерла пенсионерка с инфарктом, но о смерти сообщили родным другой бабушки. Ранее семью не пускали в палату, но делали передачи. Попрощаться и увидеть тело до похорон близкие не смогли.

«...врач сказал: праздник, короткий день, ее уже анатомировали, никакого перелома ребра не подтвердилось, но синяк на груди имеется. И мы опять ничего не заподозрили, нашли логичное объяснение: реанимировали, сосуды слабые, нажми чуть посильней — и гематома», — отметила внучка пациентки.

В справке о смерти указали инфаркт и отек мозга, но и это не насторожило семью, ведь первое случается и от инсульта. Также сказали и врачи.

25 февраля было отпевание, на которое собрались дальние родственники и самые близкие люди. Однако в какой-то момент присутствующие решили открыть крышку гроба, после чего оказались в шоке: перед ними лежал чужой человек.

В больнице отрицали свою ошибку, а также отправляли родных разбираться в морг. Но внучка добилась прохода в неврологическое отделение. К счастью, ее бабушка оказалась живой.

Пережившие напрасное горе родственники обратились в полицию. Аналогично поступили и близкие другой пациентки. По предварительной оценке, после этого случая могут возбудить уголовное дело по статьям о халатности и неоказании помощи больному.

Ранее сообщалось, что бывший худрук московского театра Вахтангова скончался в Италии.