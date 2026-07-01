Юная художница из Балашихи представит Россию на культурной миссии в Китае

Воспитанница Балашихинской детской школы искусств № 5 Елизавета Ушакова одержала победу на международном конкурсе детского рисунка «Мир будущего глазами ребенка», пишет REGIONS . Главная награда — поездка в Китай в составе официальной делегации, где юная художница представит российскую культуру на международной арене.

Конкурс, организованный Фондом Андрея Первозванного при поддержке Фонда Сун Цинлин, собрал более четырех тысяч работ со всей страны. Картина Елизаветы под названием «Искусство взаимодействия двух культур через танец» победила в номинации «Мир, культура и сотрудничество». Работу высоко оценило жюри за глубину и искренность в передаче идеи межкультурного диалога.

Под руководством педагога Татьяны Егоровой школьница создала образ, отражающий единство народов через языки танца и искусства. Теперь ей предстоит не только обменяться опытом со сверстниками из других стран, но и продемонстрировать достижения отечественной художественной школы на международном уровне.

Это не первая серьезная победа в творческой биографии Елизаветы. В 2025 году она уже становилась лауреатом конкурса иллюстраций к детской книге Анжелики Райской «Большой Тим» о храбром слоненке. Ее работы вошли в сборник сказок и украсили печатное издание. Впереди у юной художницы — новая глава, на этот раз связанная с культурным дипломатическим визитом в Китайскую Народную Республику.