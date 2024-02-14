Юные жители «Пятницких кварталов» скоро пойдут в новый детский сад

Строительная готовность здания нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 310 мест, в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово городского округа Красногорск составляет уже более 95 процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что данный объект построен за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) и бюджета Московской области. В настоящий момент рабочие завершают отделку помещений и сборку мебели в помещениях.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Подмосковье откроют более семидесяти школ и детских садов.