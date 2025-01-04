Юрист Антонов напомнил россиянам о запрещенных отметках в паспорте

В документе, удостоверяющем личность гражданина России, должны быть сведения о месте проживания и о воинской обязанности, если человек подлежит призыву. Остальные данные вносятся по желанию, сообщил агентству «Прайм» Алексей Антонов, доцент кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета.

Он подчеркнул, что для установления личности используются фотографии, а также информация о фамилии, имени и отчестве, поле, дате рождения, серии и номере паспорта, наименовании выдавшего его органа и дате выдачи.

Кроме того, в паспорте должна быть обязательно проставлена отметка о месте проживания и воинской обязанности, если гражданин РФ подлежит призыву на военную службу.

«Все прочие отметки ставятся по желанию и в разных организациях. Так, штамп о браке ставят в ЗАГС или территориальных органах МВД, а о группе крови — государственные медорганизации», — рассказал Антонов.

Существуют также отметки, которые не могут быть внесены в паспорт. К таким например относится штамп о пересечении государственной границы. Для таких целей используется исключительно заграничный паспорт. В случае наличия подобных отметок, паспорт становится недействительным и требует замены, как объяснил юрист.

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