Турагент Ансталь назвала безвизовые страны для жителей РФ в 2025 году

По словам турагента Наталии Ансталь, в следующем году гражданам РФ не придется оформлять визы в Турцию, Сербию и ОАЭ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что к подобной категории государств относятся также Молдавия, Черногория, Куба, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Таиланд, Шри-Ланка и Филиппины. Помимо этого, проехать только по загранпаспорту можно еще в Марокко и на Сейшелы.

По мнению эксперта, в целом у России довольно большой пул безвизовых государств, однако не во все из них существуют прямые рейсы. В ряде стран также виза ставится после прилета.

Ранее она назвала места для отдыха с бюджетом до 100 тыс. рублей в 2025 году.