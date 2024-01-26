Юрист Авдеев заявил, что Блиновской могут списать некоторые долги

42-летняя Елена Блиновская продала множество марафонов и курсов, превратив свой скромный доход в миллионы и миллиарды. На день рождения в 2021-м блогеру скинули миллион в считанные часы поклонники, а позже она с размахом встретила юбилей на Алтае, спустив 120 млн рублей.

Однако счастье Блиновской кончилось в апреле 2023 года, когда начались повальные проверки блогеров. У многих нашли налоговые нарушения. Как оказалось, есть они и у марафонистки: ее долг перед ФНС превысил 1,4 млрд рублей. Недавно обвинение добилось, чтобы инфлюенсера посадили в СИЗО.

Юрист Авдеев отметил, что теперь Блиновская и ее муж собираются подавать документы на банкротство. По его словам, в их ситуации — это закономерное решение. Однако существующий долг перед налоговой не спишут. Это лишь немного снизит финансовую нагрузку.

«Если ее вина в итоге по уголовному делу будет доказана, долг перед налоговой, конечно, не спишут, а вот другие долги — перед банками и так далее — да. После признания человека несостоятельным, банкротом, все его имущество не будут растаскивать по частям, а объединят в общую конкурсную массу и выставят на торги централизовано. Если этих денег хватит для закрытия долгов перед налоговой, все остальные долги будут списаны», — объяснил специалист.

Однако каких-то крупных долгов, которые не касаются ФНС, не замечено. Известно о неоплаченных сборах по тысяче рублей, но чего-то серьезного за Блиновской больше нет. Имущество блогера также не смогут продать до тех пор, пока на него наложен арест в рамках дела по статье УК. При этом решение о банкротстве будут принимать отдельно, но процесс рассмотрения может затянуться на годы.

Ранее другой юрист высказался о шансах Блиновской выйти сухой из воды с помощью банкротства.