Юрист Краснов рассказал, как повлияет на дальнейшую судьбу Блиновской статус банкрота
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Адвокат блогерши Елены Блиновской заявила, что ее подзащитная может признать себя банкротом в связи с арестованными счетами. По мнению юриста Дмитрия Краснова, это не поможет «королеве марафонов желаний» полностью избавиться от налоговых обязательств перед государством. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что признание себя банкротом является для Блиновской единственным выходом из сложившейся ситуации, поскольку средств для погашения долга у нее нет.
По словам юриста, все равно большая часть обязательств перед государством по уплате пени и налогов останется, а также будут требовать с нее средства кредиторы.
Он подчеркнул, что при этом отказать в статусе банкрота Блиновской не смогут.