Юрист Краснов рассказал, как повлияет на дальнейшую судьбу Блиновской статус банкрота

Адвокат блогерши Елены Блиновской заявила, что ее подзащитная может признать себя банкротом в связи с арестованными счетами. По мнению юриста Дмитрия Краснова, это не поможет «королеве марафонов желаний» полностью избавиться от налоговых обязательств перед государством. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что признание себя банкротом является для Блиновской единственным выходом из сложившейся ситуации, поскольку средств для погашения долга у нее нет.

По словам юриста, все равно большая часть обязательств перед государством по уплате пени и налогов останется, а также будут требовать с нее средства кредиторы.

Он подчеркнул, что при этом отказать в статусе банкрота Блиновской не смогут.