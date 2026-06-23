К 100-летию города и 85-летию подвига Бреста: патриотический фестиваль в Наро-Фоминске объединил звезд и лауреатов

Торжественное мероприятие, ставшее кульминацией II Международного фестиваля породненных городов «Любимый город может спать спокойно», состоялось в подмосковном Наро-Фоминске. Площадкой для проведения гала-концерта выступил Центральный дворец культуры «Звезда».

Инициатором проведения творческого форума выступила Международная ассоциация «Породненные города». Идею провести фестиваль именно в Наро-Фоминске в год столетия муниципалитета предложил глава округа Роман Шамнэ, который является членом правления ассоциации.

Масштабное событие объединило несколько памятных дат: вековой юбилей города, 85-летие героической обороны Брестской крепости, подвига курсантов Бобруйского военно-тракторного училища и защитников столицы. Проект носит ярко выраженный патриотический характер и призван объединять представителей творческих профессий. В рамках фестиваля прошли дискуссионные площадки, практические занятия, экспозиции и конкурсная часть.

Гала-концерт собрал лучшие номера фестивальной программы. На сцену вышли лауреаты и члены жюри, среди которых — народный артист, композитор Александр Покидченко, Виктор Леонидов, актер Денис Давыдов. Каждый из них представил зрителям номера в своем творческом амплуа.

Обладателем Гран-при признан Иван Калачев из Ступино. Председатель жюри Никита Высоцкий вручил победителю главный приз, а затем проникновенно прочитал стихотворение своего отца — Владимира Высоцкого, что стало наиболее ярким моментом вечера.

По завершении фестиваля его символическая эстафета была передана Можайску — именно там в 2026 году пройдет следующее мероприятие.