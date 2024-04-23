К февралю 2025 года в Долгопрудном введут в эксплуатацию крупный логистический комплекс
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства крупного логистического комплекса, возводимого в городском округе Долгопрудный.
В настоящий момент на объекте строители приступили к основным работам по монтажу инженерных сетей, а также внутренней отделке помещений. Так, строительная готовность будущего логистического комплекса превысила уже семьдесят процентов.
Известно, что новый комплекс запроектирован в трех этажах и займет порядка семи с половиной тысяч квадратных метров. Его инфраструктура предусматривает склад, оснащенный высокотехнологичным холодильным оборудованием. Согласно проекту, здесь будут хранить в том числе продукты питания.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сопровождения бизнеса по всей процедуре строительства.