К февралю 2025 года в Долгопрудном введут в эксплуатацию крупный логистический комплекс

В настоящий момент на объекте строители приступили к основным работам по монтажу инженерных сетей, а также внутренней отделке помещений. Так, строительная готовность будущего логистического комплекса превысила уже семьдесят процентов.

Известно, что новый комплекс запроектирован в трех этажах и займет порядка семи с половиной тысяч квадратных метров. Его инфраструктура предусматривает склад, оснащенный высокотехнологичным холодильным оборудованием. Согласно проекту, здесь будут хранить в том числе продукты питания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сопровождения бизнеса по всей процедуре строительства.