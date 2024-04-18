Губернатор Подмосковья отметил важность сопровождения бизнеса по всей процедуре строительства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о мерах поддержки предпринимателей в регионе. По его словам, помимо субсидий, на которые ежегодно направляется порядка миллиарда рублей, важно сопровождение бизнеса по всей процедуре строительства.

«Про субсидии я могу говорить, они важны, мы порядка миллиарда рублей каждый год направляем. Но я точно знаю, что для каждого предприятия куда важнее, если мы оказываем сопровождение и по всей процедуре строительства, и по выходу на смежников», - сказал губернатор.

Он отметил, что также важно помогать предпринимателям с административными барьерами, которые могут мешать развитию бизнеса.

«Я лишь хочу подчеркнуть, что мы очень сильно думаем, как еще нашим предприятиям оказать поддержку, как сделать так, чтобы в Подмосковье было выгодно строить бизнес. Здесь прекрасный рынок, столичная агломерация дает свои преимущества, развитая инфраструктура дает свои преимущества. Растущий регион — это возможность получить компетентные кадры. Вот эти все слагаемые влияют на результат», - заключил глава региона.

Ранее губернатор рассказал о планах по развитию индустриальных парков в Подмосковье.