«К концу дня едва ноги волок»: Путин рассказал, как после школы работал в тайге лесорубом

Во время своей рабочей поездки в Ставропольский край и встречи с представителями отечественного агрокомплекса президент Владимир Путин поделился со всеми присутствовавшими личными воспоминаниями о своей работе в бытность членом стройотряда.

Со слов главы государства, после школы от был направлен под Сыктывкар в Республику Коми, где рубил трассу для ЛЭП, работая в тайге лесорубом. Путин рассказал, что «несколько лет подряд туда ездил и работа была очень напряженная». Трудиться приходилось в довольно тяжелых условиях.

«Думал, что я спортсмен, честное слово, был кандидат или мастер спорта, чего мне там, ерунда какая, а выяснилось, что нет: к концу дня уже едва ноги волок. А ребята постарше покрепче были… Помню, когда неделю отработали, извините, в баню пошли, я как будто в Эрмитаж пришел в эту баню. Такое чувство было отдыха, абсолютного, полного», — поведал президент.

В продолжение темы Путин добавил, несмотря на то, что работать в стройотряде приходилось по 12 часов, платили там прилично по советским меркам.

«По тем временам это очень приличные деньги были: 900, 1000 рублей, некоторые даже больше», — добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может принять руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который прилетел в РФ с визитом.