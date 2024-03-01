К одной из земельных услуг на регпортале госуслуг Подмосковья подключили новый «умный» сервис

На региональном портале к услуге «Предварительное согласование предоставления земельных участков, собственность на которые не разграничена» подключили сервис, который проверяет участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, если новый сервис выявит какие-либо пересечения, то автоматически сформирует подробный документ, где будет содержаться в том числе графическое изображение всех зон ограничений. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести координаты участка в онлайн-форму заявления на услугу.

Подача заявлений открыта для членов некоммерческих организаций, которые планируют заниматься садоводством или огородничеством, религиозных организаций, многодетных семей и некоторых других категорий.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодное послание Владимира Путина было про заботу о людях.