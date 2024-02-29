Андрей Воробьев: ежегодное послание Владимира Путина было про заботу о людях

«Ежегодное послание нашего президента, как всегда, было про заботу о людях. Про то, как развивать страну, сделать ее еще сильнее и крепче — с вниманием к семьям, ко всем, кто в этом остро нуждается», - заявил Воробьев.

Он отметил, что особое внимание было уделено поддержке бойцов СВО и их семей. Это, по словам губернатора, стратегическая задача.

Также в послании говорилось о продлении проекта «Формирование комфортной городской среды». Подмосковье ежегодно принимает в нем участие. Отдельно глава государства отметил важность поддержки предпринимателей.

«Мы очень надеемся, что в Подмосковье абсолютное большинство предприятий эту заботу чувствуют», - отметил губернатор.

Президент рассказал и о поддержке многодетных семей. В Подмосковье их число растет и сейчас составляет 110. Оказание помощи таким жителям очень важно, подчеркнул Воробьев.

«Другая важная инициатива, которая касается семей, — возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. В этом году в Подмосковье 34 тысячи одиннадцатиклассников заканчивают школу. Надеюсь, новая возможность понадобится немногим», - отметил Воробьев.

Кроме того, в послании была поднята тема соцгазификации. В Подмосковье с каждым годом растет число заявок на участие в этой программе. Уровень газификации в области составляет около 98%.