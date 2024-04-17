К услуге «лесной амнистии» на портале госуслуг в Подмосковье добавили сервис предпроверки

На портале госуслуг Московской области оптимизирована услуга «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Примечательно, что с момента запуска данной услуги в 2018 году на региональном портале подано более 40 тысяч заявлений. Теперь благодаря умному сервису проверки соответствия сведений единого госреестра недвижимости и государственного лесного реестра можно узнать о выводе участка из состава лесного фонда еще до подачи заявки.

Пользователю достаточно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет с ним пересечений, то появляется информационное сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется. Услуга предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать объектов здравоохранения, возведенных за счет внебюджетных источников финансирования.