Качество паллиативной помощи в Подмосковье можно оценить в режиме онлайн

Жители Подмосковья смогут пройти опрос о качестве оказания паллиативных услуг, который запустил координационный центр паллиативной медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что все желающие в ходе опроса смогут рассказать о том, с какими проблемами столкнулись они или их родственники во время получения медицинских услуг.

«Опрос проводится анонимно. Он позволит выявить слабые места в работе хосписов, отделений сестринского ухода, кабинетов паллиативной помощи, а также патронажной службы. На основании ответов будут проводиться точечные проверки всех структурных подразделений паллиативной помощи Подмосковья для устранения недочетов на местах», — уточнила руководитель Координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Пройти опрос можно здесь. Граждане также могут задать другие вопросы по оказанию такой помощи или оформлению паллиативного статуса по телефону +7 (498) 683-83-83.

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