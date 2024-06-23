Кадры с вооруженными до зубов бородатыми террористами, устроившими стрельбу в Махачкале, попали в сеть

В сети появилось видео, на котором те самые вооруженные до зубов террористы, расстрелявшие в столице Дагестана Махачкале пост ДПС, а потом пытавшиеся скрыться из города.

Видно, что преступники отстреливаются от пытающихся их задержать правоохранителей. На видео автомобиль инспекторов ДПС, который они позже подожгли.

Только что стало известно, что все налетчики были ликвидированы при задержании. Также на пляже Березка в Махачкале задержаны еще несколько террористов.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по полицейским, один правоохранитель убит, есть ранение. Нападавших было пятеро. Для их поиска и задержания объявлен план «Перехват».

Как передает сетевое издание Readovka, в Махачкале неизвестные напали на 66-летнего настоятеля православного храма и перерезали ему горло, убив также охранника церкви.