Кадыров пообещал Киеву «жесткий ответ» на удар по высоткам в Грозном в течение недели

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские боевики, в ближайшие семь дней ощутят "жесткий ответ" на атаку по жилым зданиям в центре Грозного. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В пятницу, 5 декабря, вражеский беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, атаковал одно из зданий в деловом комплексе «Грозный-сити», который является известным объектом в городе. Власти республики расценили этот инцидент как попытку запугать мирных жителей и создать у них ложное ощущение давления со стороны Российской Федерации.

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жёсткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!» — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадыров вызвал ВСУ на битву лицом к лицу после атаки БПЛА на Грозный.