«Если вы мужчины — определите место»: Кадыров вызвал ВСУ на битву лицом к лицу после атаки БПЛА на Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров напрямую вызвал Вооруженные силы Украины на боевое столкновение, предложив противнику выбрать место для встречи «лицом к лицу». Так он отреагировал на атаку беспилотника по высотному зданию в Грозном. Об этом глава Чечни сообщил в телеграм-канале «Kadyrov_95».

После атаки беспилотного летательного аппарата на многоэтажку в центре Грозного Рамзан Кадыров опубликовал резкое обращение. Глава Чечни напрямую бросил вызов украинским военным, назвав их «укронацистами» и «приспешниками».

Он призвал противника, если они действительно хотят воевать, определить место для открытого боевого столкновения. Кадыров заявил, что это будет проверкой на мужество, и подчеркнул, что российские бойцы ежедневно наступают на всех участках фронта. В своем месседже он потребовал от ВСУ наконец показать себя в реальном бою, а не действовать дистанционно.

Ранее Кадыров сообщил об атаке украинского БПЛА на Грозный.