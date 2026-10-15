Как часто можно повышать аренду квартиры: разъяснение депутата Госдумы

Плату за аренду квартиры по общему правилу можно повышать не чаще одного раза в год, если договором не предусмотрено иное. Поэтому жильцам рекомендуют оформлять отношения с собственником официально. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам депутата, если в подписанном договоре не предусмотрено право арендодателя в одностороннем порядке менять стоимость жилья, собственник не может просто потребовать от жильца платить больше. В такой ситуации арендатор может ссылаться на условия соглашения. При аренде без договора жильцу, по словам Колунова, придется либо согласиться на повышение платы, либо искать другую квартиру.

Официальное оформление отношений защищает обе стороны. Собственнику проще предъявить претензии, если жилец повредил имущество или задерживает оплату. Арендатор, в свою очередь, получает документальное подтверждение условий проживания и дополнительную защиту от внезапного изменения стоимости аренды. Договор также помогает снизить риск столкновения с мошенниками.

Доход от сдачи жилья собственник может оформлять несколькими способами: платить налог на доходы физических лиц, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или получить статус самозанятого.

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