«Как назовешь, так и будет»: в новосибирском жилкомплексе «Европейский берег» кран рухнул и убил женщину

Женщина, работающая на строительном кране, погибла при его падении в Новосибирской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи изучают место трагедии и все документы, в которых указан порядок и сроки эксплуатации строительной техники.

«Достроились»; «Тяп-ляп. Бедная женщина»; «Кошмар какой», — высказываются россияне в социальных сетях о трагическом инциденте.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновным в гибели крановщицы грозят исправительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.



По данным СМИ, кран рухнул в новосибирском ЖК «Европейский берег».

«Европейский берег» рухнул. Как назовешь, так и будет!», — прокомментировал анонимный пользователь Сети.

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