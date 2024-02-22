Ярмарки и фестивали пройдут в Подмосковье в честь Дня защитника Отечества

«Почитая доблесть наших офицеров, в регионе организуют праздничные мероприятия. Все выходные будут работать ярмарки и фестивали, на которых представят свою продукцию региональные ремесленники и фермеры. Все праздничные площадки будут оформлены в соответствующей тематике», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.