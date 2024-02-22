Ярмарки и фестивали пройдут в Подмосковье в честь Дня защитника Отечества
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В честь Дня защитника Отечества на территории Подмосковья проведут ярмарки, фестивали и праздничные мероприятия, их организуют вблизи объектов общественного питания и торговли, а также в парках. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Почитая доблесть наших офицеров, в регионе организуют праздничные мероприятия. Все выходные будут работать ярмарки и фестивали, на которых представят свою продукцию региональные ремесленники и фермеры. Все праздничные площадки будут оформлены в соответствующей тематике», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Так, например, в Центральном городском парке Королева проведут фермерский фестиваль, на Одинцовском подворье — выступит оркестр Сухопутных Войск Российской Федерации. Помимо этого, в 27 округах организуют тематические ярмарки, посетители смогут приобрести продукты питания, изделия ручной работы, товары для дома и не только. Полный список ярмарок представлен здесь.
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