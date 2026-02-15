Как проверить здоровье бесплатно и быстро? Новые правила для жителей Химок

Бесплатно проверить здоровье могут все совершеннолетние граждане, имеющие полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В этом году процедура стала удобнее: добавились новые обследования, появился гибкий график, а результаты теперь доступны в электронном виде.

Право на диспансеризацию имеют все взрослые с полисом ОМС. Раз в три года ее проходят те, кому в 2026 году исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет. Это граждане 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годов рождения.

Ежегодно обследоваться могут все, кому уже исполнилось 40 лет и больше, то есть родившиеся в 1986 году и ранее. Если возраст не попадает в эти диапазоны, можно пройти бесплатный профилактический осмотр — он включает базовые анализы и прием терапевта.

В 2026 году в программу вошли важные нововведения: для граждан старше 25 лет раз в десять лет будут проводить скрининг на гепатит С. Для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет предусмотрен репродуктивный чек-ап — оценка здоровья для планирования семьи.

Кроме того, теперь можно пройти обследование вечером или в субботу, а результаты автоматически появятся в электронной медицинской карте.

Записаться на диспансеризацию можно тремя способами: через портал «Госуслуги», по телефону 122 или непосредственно в регистратуре поликлиники.

Также в Химках продолжатся выездные осмотры в торговых центрах, парках и других общественных пространствах. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В поликлинике выдадут маршрутный лист с перечнем обследований.

Стандартный набор включает измерение роста, веса и артериального давления, проверку уровня холестерина и глюкозы, флюорографию раз в два года, а для граждан старше 35 лет — ежегодную электрокардиограмму. Женщины проходят осмотр гинеколога, а с 40 лет — маммографию раз в два года. У мужчин в определенном возрасте берут анализ на ПСА.

После всех обследований терапевт определяет группу здоровья и при необходимости направляет к узким специалистам. Для работающих граждан предусмотрен оплачиваемый день на прохождение диспансеризации. Достаточно согласовать дату с руководителем и подать заявление.

