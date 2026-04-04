Как выбрать хороший кулич: в Роскачестве назвали главные признаки

В Роскачестве объяснили, что при покупке пасхального кулича в первую очередь нужно смотреть на состав, этикетку и вес изделия. Специалисты предупреждают: слишком легкий кулич при большом объеме может говорить об избытке разрыхлителей и добавок, а чересчур тяжелый и маленький — о том, что выпечка плохо пропеклась, пишет РИА Новости .

У качественного кулича в составе должны быть понятные ингредиенты: мука, яйца, сахар, сливочное масло или маргарин, дрожжи, соль, изюм или цукаты. Допустимы орехи, посыпка и мармелад для украшения. При этом на этикетке обязаны быть указаны производитель, дата изготовления, срок годности, состав, пищевая ценность, масса нетто и знак ЕАС. Если этой информации нет, от покупки лучше отказаться.

Внешний вид тоже важен. Хороший кулич должен быть без трещин, с ровной поверхностью и равномерным украшением. Мякиш у свежего изделия — упругий, пористый и быстро восстанавливает форму после нажатия. Хранить такую выпечку советуют в заводской упаковке, обычно при комнатной температуре. У классического кулича срок годности чаще всего не превышает 15 суток, хотя у некоторых вариантов может доходить до 40 дней.

