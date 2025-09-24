Как золото фараона стало обычным слитком? Шокирующая история о краже из египетского музея

В Египте произошло возмутительное преступление против мирового культурного наследия: из музея был похищен и безвозвратно уничтожен уникальный золотой браслет, возраст которого составляет три тысячи лет.

Как передает BBC News, инцидент нанес удар по репутации музейного сообщества в преддверии грандиозного открытия нового Большого Египетского музея.

По данным следствия, цепочка преступления началась с реставратора Каирского музея, которая, злоупотребив доверием, изъяла артефакт эпохи фараона Аменемопета из хранилища. Далее реликвия, минуя все системы безопасности, прошла через руки нескольких перекупщиков. Финальным звеном стал ювелир, который, не задумываясь о исторической ценности, переплавил бесценный браслет в слиток, получив за него всего $4000.

Правоохранительным органам удалось задержать всех четверых участников преступной группы. Вина злоумышленников полностью доказана, а похищенные средства изъяты. Уголовное дело возбуждено, однако утрата артефакта является невосполнимой.

Ранее сообщалось о том, что из музея в Нидерландах похитили золотой шлем и три браслета на €6 млн.