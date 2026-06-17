Огрызок, Тетеха или Бревно: какие старые русские имена стали возвращаться в моду

Молодые родители в Подмосковье все чаще выбирают для детей имена, которые считают «исконно русскими»: Антоны, Федоры, Анны, Марины. Однако лингвисты готовы поспорить с этим. Почти весь привычный именослов был завезен на подмосковные земли из Византии, Древней Греции и Рима. А настоящие славянские имена сегодня звучат как экзотика, пишет портал REGIONS .

Понять, что имя действительно родилось в нашем языке, очень просто: оно не нуждается в переводе. Вера, Надежда, Любовь, Светлана, Людмила, Владимир, Святослав, Ярослав, Всеволод — вот почти весь костяк доживших до наших дней исконных имен.

Древние берестяные грамоты сохранили сотни реальных имен предков. Среди них были поэтичные: Ждан (долгожданный), Дружина (верный друзьям), Милава, Красава, Стоян. Часто детей называли в честь животных: Волк, Бобр, Чиж. Но археологи находили и шокирующие записи: Некраса, Страхота, Возгря, Огрызок, Тетеха или Бревно.

Здесь работала защитная магия от сглаза. Считалось, что если назвать девочку Страхолюдой, злые духи и болезни побрезгуют к ней подойти. Настоящие «домашние» имена держали в секрете от соседей, чтобы никто не мог навести порчу, а на людях использовали бытовые прозвища.

Все изменилось с приходом христианства. Церковь требовала называть младенцев по святцам — списку святых, чья память чтилась в день крещения. Поскольку первыми святыми были греки, римляне и евреи, имена Петр, Виктор, Максим, Анна и Мария быстро вытеснили древние славянские традиции. Старые имена превратились в клички, из которых позже сформировались фамилии: Ждановы, Волковы, Найденовы, Красавины — прямые следы тех самых имен.

Сегодня в Подмосковье заметен тренд на возвращение к корням, но историки призывают подходить к выбору осторожно. Назвать ребенка Доброгневом или Гнезилом — значит обречь его на вечные расспросы. Лучше выбрать проверенные временем имена вроде Владимира или Надежды, которые сохраняют связь с родным языком и понятны каждому.