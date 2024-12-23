«Калашников» расширил боевые возможности новейшей авиаракеты «Вихрь-1»

Концерн «Калашников», специализирующийся на производстве продукции оборонного и наступательного назначения, разработал и приступил к поставкам новой версии авиационной ракеты «Вихрь-1», которая обладает улучшенными боевыми характеристиками. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора концерна Алана Лушникова.

Он сообщил, что ракета запущена в производство и уже идёт процесс ее отправки.

«Мы освоили выпуск новой модификации ракеты „Вихрь-1“ c расширенными боевыми возможностями», — заявил Лушников.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Затем запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешком».