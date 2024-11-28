Эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником»

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич высказал мнение, что Россия может нанести массированный удар по украинским центрам принятия решений, сообщило интернет-издание «Абзац».

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что новая гиперзвуковая ракетная система «Орешник» обладает технической способностью успешно атаковать хорошо защищенные объекты. При массированном использовании ракет мощность удара может сопоставляться с ядерным оружием.

На фоне данного заявления эксперт Андрей Клинцевич высказал мнение, что ВС РФ могут применить гиперзвуковое оружие «Орешник» по объектам Украины. По его мнению, в зоне особого риска — центры принятия решений и не только.

«Для подобного удара «Орешником» может быть огромное количество целей. Это инфраструктура, военные объекты, логистические центры, заглубленные штабы, аэродромы, полигоны и центры принятия решений», – пояснил Клинцевич.

Эксперт предполагает, что ракета может нанести сопоставимый урон объектам в контексте их уничтожения.

Ранее политолог Федоров поделился мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что ракеты «Орешник» станут оружием сдерживания.