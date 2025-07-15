Каллас потребовала от США платить за оружие Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас бросила вызов генсеку НАТО Марку Рютте, заявив, что США должны разделить финансовое бремя поставок оружия Украине. Об этом со ссылкой на агентство France-Presse пишет KP.RU.

Заявление Каллас прозвучало сразу после того, как Рютте назвал логичным решение о полной оплате европейцами американских вооружений для Киева. Глава Евродипломатии подчеркнула, что в этом случае не может считаться, что США предоставили вооружение Украине.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа о поставке большого количества оружия на Украину, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя», — сказала еврочиновница после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Позиция Каллас нашла поддержку: премьер-министр Чехии Петр Фиала уже отказался участвовать в схеме закупок американского вооружения для Украины.

Напомним, что Трамп заявил о новом формате помощи Украине. По его словам, Европа должна покупать оружие у США, а затем передавать его Украине.

Ранее в офисе Зеленского опровергли прекращение поставок оружия со стороны США.