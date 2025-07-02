В офисе Зеленского опровергли прекращение поставок оружия со стороны США

Ранее стало известно, что Вашингтон заморозил оказание военной помощи Киеву. Отмечалось, что Белый дом отказался продолжать поставки ключевых типов оружия, включая ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

«Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно — перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot», — отметил Подоляк.

При этом газета The New York Times (NYT) утверждает, что США на несколько месяцев прекратили оказывать поддержку Киеву.

Кроме того, Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах США Джона Гинкеля для того, чтобы он пояснил ситуацию с отказом Вашингтона продолжать оказывать поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Пентагон предложил президенту США Дональду Трампу варианты помощи Украине с целью завершения конфликта.