В офисе Зеленского опровергли прекращение поставок оружия со стороны США
Подоляк: США продолжают поставлять оружие Украине
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США продолжают поставлять Украине оружие. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, передает издание «РБК-Украина».
Ранее стало известно, что Вашингтон заморозил оказание военной помощи Киеву. Отмечалось, что Белый дом отказался продолжать поставки ключевых типов оружия, включая ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
«Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно — перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot», — отметил Подоляк.
При этом газета The New York Times (NYT) утверждает, что США на несколько месяцев прекратили оказывать поддержку Киеву.
Кроме того, Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах США Джона Гинкеля для того, чтобы он пояснил ситуацию с отказом Вашингтона продолжать оказывать поддержку Киеву.
Ранее сообщалось, что Пентагон предложил президенту США Дональду Трампу варианты помощи Украине с целью завершения конфликта.