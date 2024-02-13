Камеры «Безопасного региона» будут применять на избирательных участках Подмосковья в дни выборов президента

В дни голосования на выборах президента России в Московской области будут применять систему «Безопасный регион», которая обеспечит наблюдение не только на избирательных участках, но и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

«Система «Безопасный регион» позволяет обеспечить прямой мониторинг ситуации не только непосредственно на местах голосования, но и на прилегающих к ним территориях. Камеры фиксируют происходящее, что позволяет не допускать правонарушений, повышается уверенность в легитимности выборов и безопасности избирателей», — сообщили в Мособлизбиркоме.

В сообщении уточнили, что в первый раз систему задействовали на региональных избирательных участках в прошлом году в Единый день голосования. В 2024 году было решено применять ее и на выборах президента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.