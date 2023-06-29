Камеры «Безопасного региона» помогли выписать более ста штрафов за нарушения в содержании территорий Подмосковья

Камеры системы «Безопасный регион», которые установлены во дворах и общественных пространствах, помогают контролировать надлежащее содержание территорий Подмосковья, напомнили в областном ГУСТ. Если коммунальные службы не устраняют выявленные ранее дефекты, их могут оштрафовать.

В этом месяце было выписано 128 административных постановлений, сумма штрафов по ним составила более 3,9 миллиона рублей, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

«Основные замечания коснулись ненадлежащего состояния элементов малых архитектурных форм, в частности, ограждений, а также мусора на территории», — добавила министр.

По ее словам, наибольшее число недочетов с помощью камер выявили в Балашихе. Также штрафы выписали организациям из Химок, Серпухова, Истры и Коломны.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.