Камеры «Безопасный регион» зафиксировали более шестисот нарушений в содержании территорий Подмосковья за праздники

Камеры «Безопасный регион» помогли зафиксировать 689 нарушений в содержании территорий Московской области за новогодние праздники. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

Глава ведомства Светлана Аипова уточнила, что чаще всего нарушения были связаны с несвоевременной уборкой снега и наледи, а также наличием мусора на контейнерных площадках.

«Так, 66 дефектов попали в объективы камер „Безопасный регион“ в Коломенском, 65 — в Серпухове, 26 — в Королеве, 25 — в Раменском и Пущино. Также дистанционно в любое время можем проверить выполнение работ и, самое главное, соблюдены ли установленные сроки», — сообщила министр.

В ведомстве добавили, что сотрудники коммунальных служб уже устранили порядка 20% недочетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.