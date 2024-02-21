Камеры системы «Безопасный регион» помогли выявить более шестисот нарушений в содержании территорий Подмосковья
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Камеры системы «Безопасный регион» помогли инспекторам Главного управления содержания территорий Московской области выявить 619 нарушений в содержании дворов и общественных территорий региона за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом 225 выявленных дефектов уже удалось устранить. Так, например, в Балашихе камеры выявили наледь у подъездов домов № 8 и № 10 на Косинском шоссе, а также неубранный снег рядом с домами № 9 и № 11 на Пионерской улице. Инспекторы подмосковного ГУСТ подчеркнули, что в ответственные организации могут привлечь к административной ответственности по упрощенной системе, если они будут допускать задержки в устранении замечаний.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.