Камеры системы «Безопасный регион» помогли выявить более шестисот нарушений в содержании территорий Подмосковья

При этом 225 выявленных дефектов уже удалось устранить. Так, например, в Балашихе камеры выявили наледь у подъездов домов № 8 и № 10 на Косинском шоссе, а также неубранный снег рядом с домами № 9 и № 11 на Пионерской улице. Инспекторы подмосковного ГУСТ подчеркнули, что в ответственные организации могут привлечь к административной ответственности по упрощенной системе, если они будут допускать задержки в устранении замечаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.